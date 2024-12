Real Madrid atrasa e chega ao Qatar na véspera da decisão do Intercontinental

O Real Madrid já está no Qatar para a disputa da final da Copa Intercontinental contra o Pachuca, na tarde da próxima quarta-feira (18). Os merengues atrasaram três horas em relação ao planejamento original. Por conta de imprevistos, o voo saiu após o horário previsto da Espanha e pousou em Doha por volta das 1h, no horário local (19h horário de Brasília), já na véspera da decisão.

O elenco do Real Madrid terá pouco tempo para descansar. Já na tarde desta terça, o time tem um período de reconhecimento no Lusail Stadium e depois o treinador Carlo Ancelotti, junto com um jogador, concede entrevista coletiva.

Vini Jr está confirmado para a final. Quem também viajou foi Mbappé, que deixou a partida contra a Atalanta, na última terça (10), machucado e era dúvida para enfrentar os mexicanos. O clube espanhol também contará com Camavinga, que se recuperou de lesão na perna esquerda.

