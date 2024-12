Eduardo Barroca comandará o Mirassol na Série A em 2025

Na temporada que marca a estreia do Mirassol na Série A e o centenário do clube, Eduardo Barroca será o treinador da equipe. Segundo o ge, o treinador acertou com o Leão Caipira e, assim, terá sua apresentação oficial nesta terça-feira (17).

Em 2025, o Mira disputará o Campeonato Paulista e a Série A do Campeonato Brasileiro, já que em 2024 terminou na segunda colocação da Série B. O clube paulista estava à procura de um novo comandante após a saída de Mozart para o Coritiba.

A estreia de Eduardo Barroca pelo Mirassol será no Paulistão, em duelo contra o Santos, no dia 15 de janeiro. Antes de acertar com o time amarelo e verde, o treinador comandou o Avaí, onde ficou por 10 meses e se despediu em abril deste ano.

No Leão da Ilha teve um aproveitamento de 48% com 40 jogos, 15 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. Além disso, o técnico já comandou equipes como o Botafogo, Bahia, Ceará, entre outras.

