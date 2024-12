Conheça Dmitry Rybolovlev, russo interessado na SAF do Vasco

Após a revelação dos interessados na SAF do Vasco feita por Pedrinho na última sexta-feira (13), os três que assinaram um NDA, sigla em inglês para Non-Disclosure Agreement (Acordo de Confidencialidade), já são conhecidos. O grego Evangelos Marinakis, o italiano Andrea Radrizzani e, segundo o ge, o terceiro nome é Dmitry Rybolovlev.

O empresário possui 58 anos e é dono de dois clubes: o Monaco FC e Cercle Brugge. Agora, o russo está interessado no futebol brasileiro e vê com bons olhos a aquisição da SAF do Cruzmaltino. Portanto, de acordo com o Expresso 1923, o ex-Bragantino e atual CEO do time francês, Thiago Scuro está negociando um possível acordo.

Quem é Dmitry Rybolovlev?

Dmitry Rybolovlev é um empresário bilionário. Ele fez sua fortuna principalmente no setor de fertilizantes, através do controle da empresa Uralkali, uma das maiores produtoras mundiais de potássio. Assim, ele vendeu sua participação majoritária na empresa por US$ 6,5 bilhões.

O gestor russo está presente na lista de bilionários da Forbes, ocupando o 510º lugar, com um patrimônio líquido declarado de US$ 6,4 bilhões. Além disso, Rybolovlev já comprou uma mansou que pertenceu a Donald Trump, na Flórida, por US$ 95 milhões. Ainda segundo o ge, foi a transação de venda de imóvel residencial mais cara já realizada no país naquela época.

O empresário também é conhecido por sua atuação no futebol, onde, em 2011, investiu no AS Monaco, trazendo o clube de volta à elite do futebol francês após a conquista da Segunda Divisão em 2012/13. Posteriormente, na temporada 2016/2017, conquistou o título do Campeonato Francês.

Polêmicas

Acusado de corrupção, tráfico de influências, ativas e passivas e cumplicidade nesses crimes, o empresário russo foi detido em 2018 para responder às suspeitas. No mesmo ano, apareceu em uma lista divulgada pelo governo Trump, que incluía 114 políticos e oligarcas russos supostamente ligados ao presidente Vladimir Putin. Contudo, ele não foi mencionado entre os oligarcas russos sancionados após o ataque da Rússia à Ucrânia.

