Com apoio de Bap, Ricardo Lomba vence eleição do Conselho Deliberativo do Flamengo

Ricardo Lomba foi eleito, nesta segunda-feira (16), presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo para o próximo triênio, de 2025 a 2027. A eleição ocorreu entre 8h e 21h (horário de Brasília). O dirigente recebeu 943 votos, vencendo Álvaro Ferreira, que obteve 171 votos. Também houve dois votos nulos e dois brancos.

O vencedor contou com o apoio do presidente eleito há uma semana, Luiz Eduardo Baptista, o Bap. Essa eleição do conselho era um foco da gestão que assumirá o clube em 2025. Tanto Bap quanto seu vice-presidente geral, Flávio Willeman, marcaram presença na apuração à noite.

“Sei da responsabilidade que é assumir um conselho dessa importância. Agradeço ao Bap, que me apoiou desde o início. Foram vários grupos de apoio, e isso é muito importante, porque conseguimos unir grupos de todos os segmentos do Flamengo. Isso cria um ambiente político favorável para termos um Conselho Deliberativo mais leve, mais plural e mais participativo. Conto com o apoio de todos os conselheiros. Agradeço ao Ladim, que liderou esse ambiente”, disse Lomba após a confirmação da eleição no Conselho do Flamengo.

Uma das funções do Conselho é avaliar o balanço anual do Flamengo, verificar se o orçamento está sendo cumprido e promover votações sobre assuntos importantes para o clube, como contratos de patrocínio, uniformes do futebol e mudanças no estatuto.

