Santos precisa definir elenco antes de buscar grande nome para 2025

O Santos retornou à elite do futebol nacional em 2025 e busca uma reformulação no elenco para ter condições de disputar a Série A. No entanto, a diretoria estabeleceu como meta contratar um grande nome para a próxima temporada, em vez de preencher as lacunas necessárias.

Aliás, o clube já tentou contratar Dudu, Gabigol, Rony e, recentemente, Luciano. Todas as tentativas foram sem sucesso. O Santos ainda sonha com Tiquinho Soares, do Botafogo, além de especular um possível retorno de Neymar, que não passou de rumor.

Mas o que a diretoria do Peixe deve fazer? Antes de acertar a contratação de um grande nome para 2025, é preciso reforçar as posições carentes.

A equipe do Santos ainda não tem um técnico oficialmente e precisa de um goleiro, já que Brazão não tem experiência na primeira divisão e João Paulo também não está em alta. A defesa, a volância, o meio-armador e o ataque também precisam de reforços. Afinal, Giuliano deixou a Vila, Jair interessa ao Botafogo, Gil está com idade avançada e Guilherme, que brilhou na Série B, não é suficiente sozinho.

Antes de contratar um grande nome para 2025, o Santos precisa montar uma equipe coesa e entregar ao futuro jogador companheiros que o ajudarão em campo. O que a diretoria faz no momento é justamente o oposto, atrasando o planejamento para a próxima temporada, que terá um calendário cheio.

