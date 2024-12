Marcos Braz recorda empenho para manter técnico campeão no Flamengo

Marcos Braz ‘perdeu o filtro’ às vésperas de deixar o Flamengo e decidiu contar parte dos bastidores da gestão Rodolfo Landim. Entre nomes e situações polêmicas, o ex-VP de futebol do Rubro-Negro recordou a passagem de Rogério Ceni e as atribulações que o cercaram até a conquista do Campeonato Brasileiro de 2020 – o oitavo da história do clube.

Braz contou em entrevista ao podcast ‘Benja Me Mucho’, do canal do jornalista Benjamin Back, que Ceni pediu demissão duas vezes antes da 38ª rodada do Brasileirão. O treinador mantém o posto, visto que foi o último a levantar o troféu da competição pelo Flamengo.

“Rogério Ceni me pediu duas vezes para demiti-lo antes de ser campeão brasileiro. Duas vezes no vestiário. Flamengo não tinha se tornado campeão de nada com ele, mas a gente estava no Brasileirão, que então se estendeu para o outro ano (2021)”, e continuou:

“Tivemos jogo contra Ceará e Fluminense, não me recordo, mas a gente perde o jogo. Então ele chega na sala e diz ‘Marcos, não estão entendendo o que quero falar, acho que estou atrapalhando e quero sair’. Eu falei ‘você não vai sair, nosso último jogo é contra o São Paulo no Morumbi, vamos ganhar dentro do Morumbi, onde você foi campeão a vida toda’‘.

Passagem de Ceni

O técnico Rogério Ceni chegou ao Flamengo, em um dos acordos mais rápidos do futebol brasileiro, para substituir Domènec Torrent. O treinador estreou pelo Rubro-Negro menos de 24 horas após seu anúncio, no dia 11 de novembro de 2020, na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, pela Copa do Brasil.

O início foi conturbado, e Ceni só venceu pela primeira vez em seu quarto jogo à frente do Flamengo – após a queda na Copa do Brasil. O técnico, porém, deu a volta por cima e levou o octacampeonato brasileiro do clube justamente diante do São Paulo, no Morumbis.

Ceni liderou o Rubro-Negro em 45 oportunidades, venceu 23, empatou 11 e perdeu a mesma quantidade. Sua equipe marcou 86 gols e sofreu 55 nesse período.

Saída do Flamengo

Marcos Braz já havia confirmado sua saída do Rubro-Negro mesmo em caso de vitória de Rodrigo Dunshee, candidato da situação, nas eleições. Contudo, o representante de Rodolfo Landim perdeu a corrida eleitoral para Bap por 565 votos de diferença.

A posse de Bap está marcada para quarta-feira, 18 de dezembro, e o Flamengo passará por mudanças significativas. A nova gestão pretende implementar uma nova dinâmica sem o cargo de vice-presidente de futebol – função exercida por Marcos Braz nos últimos seis anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.