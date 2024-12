Romário se diz vítima de mulher que o processou por xingamentos na web

Romário se defendeu legalmente das duas ações movidas por Dayane da Rocha Valencio da Silva contra ele na Justiça – uma na esfera cível e outra na penal. O senador apresentou sua versão sobre os fatos no início do mês e declarou-se ‘vítima’ da mulher – a qual ele acusa de ter difamá-lo primeiro -, além de ter afirmado que o caso guarda relação direta com cumprimento de seu mandato.

Dayane da Rocha cobra R$ 56 mil de indenização pelos danos sofridos em sua honra devido aos insultos praticados por Romário. A mulher o acusa de proferir xingamentos, via mensagens nas redes sociais, após cobranças por maior atenção às causas PCD.

O senador apresentou sua defesa sobre os fatos no início deste mês. De acordo com Romário, o caso deveria ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) visto que o caso ”guarda relação direta com sua atuação política e cumprimento do mandato”. O parlamentar também rebateu as acusações feitas por Dayane.

Defesa de Romário

Na contramão das cobranças de Dayane, Romário garante que sempre deu atenção à pauta das pessoas com deficiência e transtorno de espectro autista. Mãe atípica, a autora da ação se define como ativista da causa PCD.

O parlamentar também acusou Dayane de difamação e disse que tentou apenas se retaliar do que considerou injustiça. Nesse sentido, tentou alegar que agiu de forma correta na tentativa de repelir as agressões feitas pela autora das ações. Em outro momento, ainda de acordo com a coluna Fabia Oliveira, o senador responsabiliza a mulher por tornar o diálogo público – visto que ocorreu de forma privada em seus perfis do Instagram.

A linha de defesa do senador alega que Dayane deveria indenizá-lo, e não o contrário. O parlamentar também entende que, em última instância, pode classificar o caso como mero aborrecimento entre as partes.

O caso

Mãe de uma criança com TDAH, autismo e deficiência intelectual, Dayane compartilhou uma foto em protesto ao cancelamento de planos de saúde, em junho de 2024. O post contava com o rosto de Romário em uma placa de publicidade de um ponto de ônibus. “O único lugar onde ele participou das manifestações dos PCDs até o momento”, escreveu ela.

O Senador viu a postagem e, então, mandou mensagem no privado de Dayane. “Você é bem escrota e ingrata. Sabia, babaca?”, questionou o ex-jogador. Na sequência, como resposta, Dayane escreveu uma carta aberta a ele.





“Uma mãe que vem há meses sofrendo na luta pelos direitos à saúde, de várias pessoas portadoras de deficiência e ainda tem que ler coisas ruins de quem deveria estender as mãos”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.