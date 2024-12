Grêmio monta comissão fixa enquanto busca treinador

O Grêmio vai promover uma reformulação brusca também na sua comissão fixa. Afinal, além da saída de Renato Gaúcho e seus auxiliares, o clube gaúcho também demitiu sua equipe de preparadores físicos Mário Pereira e Gabriel Gindri. Rogério Dias, mais conhecido como Rogerinho, recebeu novo convite do Imortal para retornar ao clube. No time de preparação de goleiros, Mauri Lima e Enio Oliveira também deixaram o Tricolor Gaúcho.

O preparador físico Rogerinho foi formado no Grêmio, porém, deixou o clube no começo de 2020, quando houve uma reformulação interna no departamento. A partir deste momento, Mauri Lima foi contratado para coordenar a preparação de goleiros. Posteriormente, Enio Oliveira chegou para auxiliá-lo. Para este segmento, Daniel Pavan, com passagem no Internacional, é o favorito a assumir a coordenação. Entretanto, ainda não houve um contato oficial.

A intenção do Imortal é definir o seu próximo comandante até o fim desta semana. Simultaneamente a esta prioridade, a comissão permanente do Tricolor Gaúcho também é mais uma carência que necessita de solução. O clube, então, vai escolher profissionais de sua confiança. Eles vão trabalhar junto da possível comissão do próximo técnico.

“O Grêmio vai ter uma equipe técnica própria. E se vier (equipe) com o treinador, certamente vão trabalhar em conjunto”, esclareceu o novo vice-presidente de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato.

Pedro Caixinha ganha força para ser o novo treinador do Grêmio

Após algumas recusas de candidatos, o português Pedro Caixinha se torna uma das opções mais viáveis a assumir o comando técnico. O Imortal deu início às tratativas, mas ainda não houve um desfecho positivo. O cenário também causa uma indefinição na montagem do elenco para 2025. Exemplo disso é a definição da utilização ou não de jogadores que têm contratos expirando em dezembro. Cinco jogadores se enquadram neste contexto, e o próximo treinador vai ficar responsável por tomar esta decisão.

A reapresentação dos jogadores está marcada para o dia 8 de janeiro. A partir da data, o Grêmio inicia a preparação para o Campeonato Gaúcho, com pontapé inicial para 14 dias depois.

