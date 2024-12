Internacional avalia contratação de atacante Marquinhos, do Arsenal

O Internacional já busca um substituto para a iminente saída do atacante Wesley. Assim, o clube avaliou Marquinhos, do Arsenal, para preencher esta possível lacuna e já iniciou as negociações pelo jogador. Caso o interesse se concretize para a formalização de uma proposta, o Colorado pretende contratá-lo por empréstimo, com opção de compra. Situação semelhante ao seu vínculo com o Fluminense, na última temporada. A informação é do portal “UOL”.

A intenção de Marquinhos seria uma transferência em definitivo. Entretanto, a sua prioridade é encontrar um novo clube, seja retornando à Europa ou ate mesmo permanecendo no Brasil. O empréstimo do jogador com o Fluminense é válido até o fim deste mês. Contudo, o clube carioca não vai tentar ampliar o empréstimo. Ou até mesmo exercer a opção de compra, que fica próxima dos R$ 50 milhões.

O início de passagem de Marquinhos pelo Fluminense foi de destaque, pois foi um dos principais jogadores da equipe na fase de grupos da Libertadores e da classificação no torneio. No entanto, ele caiu de rendimento na sequência da temporada e, consequentemente, se tornou opção no banco de reservas. Em 29 jogos, contribuiu com dois gols e duas assistências.

O Arsenal contratou Marquinhos junto ao São Paulo em junho de 2022 por 3,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões na cotação da época). No time principal do clube inglês, ele atuou em apenas seis partidas, com um gol e uma assistência. Ainda fez cinco jogos na equipe sub-21 dos Gunners. Na mesma temporada em que foi contratado pelo clube de Londres, ele foi simultaneamente emprestado ao Norwich, também da Inglaterra, mas da Segunda Divisão local. Teve um novo empréstimo em agosto do ano passado, mas também teve pouco espaço e retornou ao Arsenal antes do prazo anteriormente estabelecido. Marquinhos chegou ao Fluminense em fevereiro depois de disputar o Torneio Pré-Olímpico da América do Sul pela Seleção Brasileira de base

Internacional planeja movimentos com duas possíveis saídas

Em sua terceira oferta, o Krasnodar, da Rússia, ofereceu 10 milhões de euros (pouco mais de R$ 63 milhões na cotação atual) ao Inter pelo atacante Wesley. A investida agradou ao Colorado, mas ainda há detalhes a se discutir. Como, por exemplo, a negociação do abatimento de uma dívida do clube gaúcho com os russos pela aquisição de Wanderson. Caso haja um acordo neste contexto, o desfecho pela venda deve ser positivo. Vale relembrar que o clube gaúcho é dono de 50% dos direitos econômicos do atleta e a outra metade pertence ao Palmeiras.

Uma outra chance de saída envolve o volante Rômulo, que despertou o interesse de alguns clubes da Europa e até mesmo dos Estados Unidos. Para liberá-lo, a direção entende que o valor ideal seja seis milhões de euros (pouco mais de R$ 38 milhões na cotação atual). Por este montante, o Internacional avalia que não haja mais a necessidade de vender jogadores na primeira janela de transferências de 2025.

Deste modo, o Internacional conseguiria manter o zagueiro Vitão, pilar do seu setor defensivo até o primeiro semestre. Até porque, ele é alvo de assédio de clubes europeus como Real Betis e Napoli há algumas janelas de transferência.

