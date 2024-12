Alyssa Naeher é eleita a melhor goleira do ano

A americana Alyssa Naeher, do Chicago Red Stars, foi eleita melhor goleira do ano, nesta terça-feira (17), no prêmio The Best, que acontece em Doha, no Qatar. A premiação leva em consideração o período de 21 de agosto de 2023 até 10 de agosto de 2024. A votação foi por torcedores, capitães, técnicos de seleções e representantes da mídia.

Na votação, ela superou Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Ayaka Yamashita (Manchester City), Cata Coll (Barcelona) e Mary Earps (PSG).

Alyssa Naeher, afinal, teve um grande desempenho ao conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris com a seleção dos Estados Unidos. A atleta do Chicago Red Stars foi a goleira menos vazada na competição, atuação que ajudou a equipe estadunidense a conquistar o primeiro lugar em 12 anos e a recuperar o primeiro lugar no Ranking Mundial Feminino da Fifa.

Pelo clube, Naeher conquistou a Copa Ouro Feminina da Concacaf e ficou quatro partidas sem sofrer gols. Além disso, ela defendeu três pênaltis nas quartas de final. Alyssa, aliás, integrou a seleção da competição e conquistou a Luva de Ouro.

O The Best acontece desde 2016, após a separação entre a entidade máxima do futebol e a revista France Football. Entre 2010 e 2015 o prêmio de melhor do mundo se chamava Fifa Bola de Ouro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.