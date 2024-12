Pulgar quer deixar o Flamengo na próxima janela

Érick Pulgar pode ter vivido seus últimos momentos no Flamengo. O jogador, que é uma das peças-chave do time de Filipe Luís e tem contrato até 2025, não quer renovar e, inclusive, informou que pretende deixar o clube na próxima janela de transferências por questões pessoais. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

“Pulgar tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, mas o Pulgar não quer renovar o contrato. Inclusive, o jogador tem o desejo de sair do Flamengo já nesta janela de transferências. Ele não está muito bem no futebol brasileiro, com questão pessoais. Mas isso não tem nada a ver com o Flamengo”, informou o jornalista.



Em 2024, o volante chileno trouxe a sua família para o Brasil, com o objetivo de ficar mais perto e também dar auxílio na recuperação da irmã, que luta contra a depressão.

Pulgar está no Flamengo desde junho de 2022. Ele veio da Fiorentina, da Itália. Neste período, ele se destacou no clube carioca e conquistou a vaga de titular absoluto. Ao todo, atuou em 101 partidas, com 63 vitórias, 21 empates e 15 derrotas. Além disso, conquistou quatro títulos pelo Rubro-Negro: Campeonato Carioca (2024), Libertadores (2022) e Copa do Brasil (2022 e 2024).

