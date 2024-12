Procurado por clubes de fora, Terans pode sair do Fluminense

O meia David Terans pode não cumprir seu contrato com o Fluminense até o fim. Afinal, sem espaço no Tricolor, o uruguaio recebe consultas de times de seu país e pode sair já nesta janela.

LEIA MAIS: Flamengo tem interesse em Richarlison, alvo do Fluminense

Terans tem contrato com a equipe carioca até o fim de 2026, mas, segundo publicação desta terça-feira (17) do “ge”, Nacional e Peñarol querem sua contratação. Os maiores clubes do Uruguai, porém, encontram entraves na questão financeira.

O ex-jogador do Pachuca-MEX não engrenou no time das Laranjeiras, realizando apenas 17 jogos na temporada. Ele marcou um gol e deu uma assistência no período. Isso tudo custando R$ 14 milhões, segunda contratação mais cara da Era Mário Bittencourt (superado somente por Facundo Bernal, que custou R$ 20 milhões e chegou depois).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.