‘Senti que precisava fazer algo diferente’, destaca Memphis Depay ao falar sobre sua presença no futebol brasileiro

Memphis Depay foi anunciado no Corinthians. Desde então, o holandês entrou em 14 jogos, marcou 7 vezes, e deu 4 assistências. O atleta, aliás, concendeu uma entrevista e explicou sua decisão de jogar ao Brasil. Aliás, ele aproveitou para descartar sua aposentadoria.

Antes da chegada de Memphis, o Timão lutava contra o rebaixamento e estava na 17° posição do Campeonato Brasileiro. Com a ajuda do astro holandês, o clube paulista engatou uma sequência de 9 vitórias seguidas e terminou a competição em 7°, garantindo uma vaga na Pré-Libertadores.

“Senti que precisava fazer algo diferente. Gosto de desafios. Eu não sabia nada sobre o Campeonato Brasileiro. Eu só sabia que o Brasil é a Meca do futebol. Todos os talentos vêm de lá. Eu queria ver isso e eles me convenceram”, explicou o jogador.

“O Corinthians é uma grande equipe no Brasil, a maior. Até agora está indo muito bem e estou feliz. Sinto que estou em casa. As pessoas no Brasil são como em Gana, muito entusiasmadas e cheias de energia. O país é lindo e a comida é boa. As instalações de treinamento são incríveis”, complementou.

Depay, aliás, iniciou o ano jogando pelo Atlético de Madrid e deixou o clube no fim da temporada europeia, em junho. Na Eurocopa deste ano, ajudou a Holanda a chegar às semifinais da competição, com 1 gol e 1 assistência. Assim, o anúncio de sua vinda ao Corinthians foi interpretado por muitos como uma “pré” aposentadoria, mas o jogador descarta a possibilidade.

“Tenho 30 anos. O que você está falando sobre aposentadoria? É um longo caminho. Eu sou jovem. Estou no esporte há muito tempo, mas terei mais ainda pela frente se Deus quiser”, apontou Depay.

