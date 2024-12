Fifa anuncia data de início da venda de ingressos para Mundial de Clubes 2025

A Fifa anunciou que os ingressos para o Mundial de Clubes de 2025 serão a partir das 8h (de Brasília) da próxima quinta-feira (19). Os clubes brasileiros Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo estão na competição, que vai acontecer entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano.

Os bilhetes custarão a partir de 30 dólares (aproximadamente R$ 180) e podem ser adquiridos no site da Fifa (https://www.fifa.com/tickets). A princípio, o público geral só terá acesso aos jogos da fase de grupos da competição, que será nos Estado Unidos.

Venda para o público geral:

– A e B: 12h (de Brasília)

– C e D: 17h (de Brasília)

– E e F: 19h (de Brasília)

– G e H: 15h (de Brasília)

Torcedores dos clubes participantes

Os torcedores dos clubes participantes, aliás, também terão vantagem. Uma cota de ingressos será a partir das 12h (de Brasília) de quinta-feira, a estes fãs, por meio de acesso especial fornecido por seus clubes.

A cota também inclui ingressos condicionais até a final no dia 13 de julho, ou seja, os torcedores dos clubes participantes podem garantir o seu lugar nas eliminatórias. Por fim, os ingressos custam a partir de US$ 36 (R$ 220). Já o público geral poderá comprar os ingressos para a fase eliminatória a partir do dia 16 de janeiro.

Fórmula

Os 32 clubes classificados, aliás, se dividem em oito grupos de quatro times, com cada equipe enfrentando os três adversários de chave em turno único (tal qual ocorria na Copa do Mundo). Então, 16 clubes avançam (os dois melhores de cada), com os times se enfrentando a partir das oitavas de final em mata-mata de jogo único com prorrogação e pênaltis em caso de empate nos 90 minutos. Por fim, não haverá disputa de terceiro lugar.

