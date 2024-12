Santos tenta a contratação de Galoppo, fora dos planos do São Paulo

Fora dos planos do São Paulo para a próxima temporada, o meia Giuliano Galoppo entrou na mira do Santos. O clube da Vila Belmiro consultou sobre o jogador e tenta um empréstimo para a próxima temporada. Contudo, ainda não recebeu resposta da diretoria tricolor.

O São Paulo tem preferência de negociar o jogador com o futebol do exterior, assim como no caso de Luciano. A direção da equipe do Morumbis não quer reforçar um rival com um de seus atletas.

LEIA TAMBÉM: Jornalista diz que São Paulo sondou Dybala; clube descarta negociação

Galoppo termina a temporada em baixa e lesionado. No entanto, não vinha tendo chances com Luis Zubeldía. Em novembro, ele realizou uma artroscopia no joelho esquerdo.

O meia argentino tem contrato com o São Paulo até junho de 2027 e não atua desde o 16 de outubro, na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco. Na ocasião, jogou apenas sete minutos. Neste ano, recusou uma proposta para atuar no Rosario Central.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.