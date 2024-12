Brasileiro relata experiência de enfrentar o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park

Destaque do Hoffenheim na temporada 2024/2025, o zagueiro Arthur Chaves já soma 14 jogos pelo clube alemão, 12 deles como titular. O atleta de apenas 23 anos vem chamando a atenção e ganhou espaço após sua saída de Portugal, quando ainda nesta temporada atuava pelo Acadêmico de Viseu. Em sua última partida, o jogador enfrentou o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park.

“Foi uma experiência incrível jogar contra o Borussia e contra a famosa muralha amarela. Tivemos um jogo muito difícil, mas conseguimos empatar no final e somar um importante ponto para a continuação do campeonato”, disse.

Arthur já marcou também um gol importante nessa passagem pelo Hoffenheim. Aliás, o clube alemão foi onde o atleta fez um gol mais rapidamente. Afinal, o jogador realizou 31 partidas pelo Avaí, no Brasil, e outros 58 em Portugal pelo Acadêmico de Viseu, sendo esse o clube onde mais realizou partidas na categoria profissional. O atleta também falou sobre essa nova experiência na Alemanha.

“Me sinto muito bem jogando a Bundesliga, é um jogo mais intenso e mais agressivo comparando com Portugal. Sobre a adaptação, sinto que estou muito bem, depois do primeiro mês que da minha chegada comecei a jogar e cada dia me sinto melhor”, contou.

Arthur também participou de 11 jogos da Seleção Brasileira Sub-23, onde jogou as últimas edições dos Jogos Pan-Americanos (conquista da medalha de ouro) e também do Torneio Pré-Olímpico.

