Cruzeiro anuncia dupla e espera oficializar mais reforços nos próximos dias

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (17), a contratação de dois reforços. Em suas redes sociais, o clube confirmou as chegadas do meia Rodriguinho, ex-América-MG, e do volante Christian, ex-Athletico-PR.

Rodriguinho surgiu nas categorias de base do Coelho, onde se destacou em 2024. Seu vínculo encerra no último dia de dezembro, mas as partes não chegaram a um acordo para renovação. Devido à boa relação entre as diretorias, o clube americano ficará com 10% do passe do atleta em caso de venda futura.

Já o volante Christian estava no Furacão e assinou com o Cruzeiro até 2027. Em 2023, houve negociação com o jogador, mas as tratativas não avançaram. Na ocasião, Ronaldo Fenômeno tentou a contratação por empréstimo, mas não teve êxito. Ainda naquele ano, o Bahia chegou a formalizar uma proposta, mas o atleta não passou nos exames médicos, pois os baianos temiam uma lesão futura. Com a mudança nos termos da negociação, a diretoria da Raposa desistiu.

Em busca de reforços para 2025, o Cruzeiro segue ativo no mercado de transferências. A maior expectativa da torcida, aliás, está no ataque, sobretudo com os anúncios de Gabigol e Dudu, ex-Flamengo e Palmeiras, respectivamente.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.