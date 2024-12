Jogo das Estrelas comandado por Zico, em sua 20ª edição, será em benefício do UNICEF

O Jogo das Estrelas, maior evento beneficente esportivo do Brasil, comemora em 2024 sua 20ª edição. Organizado por Júnior Coimbra e comandado pelo ídolo Zico, a partida sempre se notabilizou por reverter parte de sua renda a diversas instituições e projetos sociais, sua grande causa. Nada mais emblemático que, num ano tão especial, destinar parte dos recursos para o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que atua no Brasil desde 1950.

“O UNICEF trabalha pelos direitos de crianças e adolescentes, sobretudo aos mais vulneráveis. Unir o futebol a essa causa, por meio do Jogo das Estrelas, nos enche bastante de alegria. Tradicionalmente, o futebol é uma das manifestações culturais mais presentes no sangue brasileiro, e que tem o poder de protagonizar mudanças”.

“Queremos aproveitar essa energia e essa atmosfera vibrante para unir esforços pelos direitos de crianças e adolescentes. Então, juntos, podemos contribuir para que meninas e meninos cresçam protegidos de violências, saudáveis e com suas necessidades atendidas, além de terem acesso a oportunidades”, afirma Flavia Antunes Michaud, chefe do escritório do UNICEF no Rio de Janeiro.

Jogo das Estrelas

Mais uma vez, o Jogo das Estrelas será realizado no seu palco principal, o Maracanã, que até hoje recebeu 12 das 19 edições. A partida está marcada para o dia 28, sempre entre o Natal e o Réveillon. A famosa preliminar com o Jogo dos Artistas acontece às 16h, com os craques entrando em campo às 18h30. A atração musical deste ano, ainda guardada em sigilo pela organização, dará um show às 18h. Júnior Coimbra vibra com a presença do UNICEF:

“Ter o UNICEF como organização apoiada é importantíssimo, sobretudo neste momento especial em que comemoraremos 20 anos. Trata-se de uma organização mundialmente reconhecida e respeitada pelo trabalho que faz ajudando crianças e adolescentes. Então não tenho dúvida de que fará ações maravilhosas com parte da renda do Jogo das Estrelas, mas que também sempre foi conhecido por ajudar inúmeras instituições e projetos sociais. Nada mais emblemático do que o UNICEF estar junto com a gente”.

