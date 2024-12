Zagueiro do Fluminense é novamente emprestado ao Paysandu

O Paysandu anunciou que o zagueiro Luan Freitas, que pertence ao Fluminense, irá continuar no clube para a temporada de 2025. Assim, o clube paraense renovou o empréstimo por mais um ano e contará com o defensor na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Em 2024, o jogador entrou em campo apenas 15 vezes, a maioria na reta final da segunda divisão. No entanto, ganhou status de titular da equipe e convenceu a diretoria a permanecer.

“Me sinto muito feliz e motivado em renovar mais um ano no maior do Norte, clube que abriu as portas para mim, me dando oportunidades em 2024. Não foi um ano fácil, mas com muita humildade, perseverança e trabalho, consegui meu espaço e pude ajudar o Papão a permanecer na Série B”, disse.

Apesar de ser zagueiro de ofício, ele virou volante no Papão. Afinal, na rodada da Série B, ele marcou seu primeiro gol pelo Lobo, diante da Chapecoense.

Natural do Rio de Janeiro, ele esteve emprestado ao Londrina em 2023. O defensor subiu oficialmente para o profissional do Fluminense em 2021 e fez sua estreia no Estadual de 2024. O jogador, contudo, passou por uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo e ficou quatro meses longe do time.