Palmeiras está na expectativa da venda de Wesley, do Inter, para avançar por reforços

O Internacional está próximo de vender o atacante Wesley para o Krasnodar, da Rússia, por 10 milhões de euros (R$ 63,9 milhões na cotação atual). Caso a venda se concretize, vai ajudar o Colorado a se reestabelecer financeiramente após o dano que sofreu com a tragédia das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.

Porém, além disso, tem outro clube interessado na venda do jogador: o Palmeiras. Afinal, o clube paulista possui 50% dos direitos econômicos do atleta e, portanto, receberia cerca de R$ 32 milhões pelo acordo. Essa quantia seria de extrema importância para o Verdão na busca por novas peças.

Após a contratação de Facundo Torres, o Alviverde está em busca de mais quatro peças. No caso, mais um ponta, já que Dudu e Lázaro se despediram do clube, além de um centroavante, um zagueiro e um volante. De acordo com o Uol, o uruguaio custou cerca de R$ 72 milhões aos cofres do Palmeiras, que ainda teria cerca de R$ 130 milhões para investir.

Wesley foi um dos destaques da temporada no Brasileirão

O jogador “nasceu” nas categorias de base do Palmeiras, mas com pouco espaço no elenco, foi vendido ao Cruzeiro no início de 2023. Não teve uma grande passagem pelo time mineiro e, no ano seguinte, a Raposa o vendeu para o Internacional.

No Rio Grande do Sul fez uma boa temporada. No total, foram 13 gols marcados e duas assistências em 48 jogos disputados com o Colorado. O Inter terminou na quinta colocação da tabela, com vaga direta na Copa Libertadores 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.