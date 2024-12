Flamengo anuncia venda de ingressos para Copa do Mundo de Clubes

A venda de ingressos para Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será realizada entre junho e julho de 2025, começa nesta quinta-feira (19), no site oficial da entidade. De acordo com anúncio do Flamengo nas redes sociais, só os bilhetes para setores mistos dos estádios ficarão disponíveis neste primeiro momento. A edição inédita do torneio mundial acontecerá nos Estados Unidos.

Já a comercialização dos ingressos dos setores exclusivos à Nação está prevista para ocorrer a partir do dia 7 de janeiro de 2025. O Rubro-Negro aguarda a proximidade da data para divulgar vantagens aos planos de sócio-torcedores do clube.

“A venda de ingressos para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA começa na próxima quinta-feira (19), no site da Fifa, para os setores mistos dos estádios. Para o setor dedicado à torcida rubro-negra, a venda iniciará no dia 7 de janeiro de 2025, com vantagens para os sócios-torcedores do Nação. Comunicaremos em breve. Para garantir a sua prioridade, acesse o site e seja sócio-torcedor”.

A venda de ingressos para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA começa na próxima quinta-feira (19), no site https://t.co/6NVnt6oRd3, para os setores mistos dos estádios. Para o setor dedicado à torcida rubro-negra, a venda será iniciada no dia 7 de janeiro de 2025, com vantagens… pic.twitter.com/0aIsw5GyHY — Flamengo (@Flamengo) December 18, 2024





Flamengo no Super Mundial

Cabeça de chave do Grupo D no sorteio realizado em Miami, no dia 5 de dezembro, o Rubro-Negro enfrentará o Espérance, da Tunísia, em sua estreia. Na segunda rodada, o tricampeão da América do Sul ficará frente a frente com o Chelsea, da Inglaterra, já em busca de classificação. Por fim, no encerramento da fase de grupos, o Fla reencontrará um velho conhecido: o León, do México.

A estreia diante do Espérance está marcada para segunda-feira, 16 de junho, às 22h (horário de Brasília) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia – mesmo estádio do duelo contra o Chelsea. O Rubro-Negro retornará aos gramados quatro dias de depois, na sexta-feira (20), para encarar os ingleses a partir das 15h.

O encerramento da participação na fase de grupos, diante do Léon, acontecerá no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida. O reencontro entre brasileiros e mexicanos está marcado para as 22h (de Brasília), na terça-feira, dia 24 de junho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.