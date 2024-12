Atlético adota silêncio absoluto, aguarda Luís Castro e tem Cuca como opção

O Atlético está sem técnico desde o dia 4 de dezembro, quando anunciou a saída de Gabriel Milito. Desde então, o clube trabalha nos bastidores para confirmar um novo nome. Contudo, até agora, a diretoria mantém completo silêncio sobre qualquer novidade.

O diretor de futebol, Victor Bagy, não forneceu detalhes sobre nada relacionado ao Atlético, seja sobre o novo treinador ou possíveis contratações. Aliás, as definições sobre contratações para posições carentes no elenco serão tomadas apenas após a chegada do novo comandante.

Atualmente, o Atlético tem dois nomes prioritários na lista. O primeiro é Luís Castro, considerado o plano A da diretoria. Contudo, todos sabem das dificuldades para anunciar a chegada do novo treinador. Ele ainda recebe valores do Al Nassr, da Arábia Saudita, seu último clube, e um novo contrato encerraria a obrigação de sua antiga agremiação de manter os pagamentos de R$ 2 milhões.

O próprio treinador ressaltou que a tendência é não assumir qualquer trabalho no momento.

“Felizmente, ao longo deste tempo, desde que saí do Al Nassr, tem havido várias abordagens. Tenho falado com as pessoas de forma natural, como sempre fiz ao longo da minha vida, de forma muito respeitosa com os clubes que fizeram essas abordagens de diferentes países do mundo. Aquilo que posso dizer neste momento é que a minha intenção será voltar ao trabalho apenas em junho ou julho do ano que vem”, disse.

Apesar disso, uma pessoa ligada a Castro informou que ele deseja retornar ao futebol brasileiro para apagar a impressão deixada ao abandonar o trabalho no Botafogo no meio do Campeonato Brasileiro.

Segunda opção

Cuca é outro nome cotado para o Atlético. Embora não seja unanimidade dentro do clube, é bem visto por diversos fatores. Afinal, ele é o técnico mais vencedor da história do Galo, tendo conquistado a Copa Libertadores (2013), além da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2021.

Outro fator positivo para Cuca é sua boa capacidade de formar elencos, com grande conhecimento de mercado. O Jogada10 apurou, inclusive, que Cuca está disposto a voltar ao Atlético para iniciar o trabalho em 2025. O Galo, porém, não divulga qualquer informação.

