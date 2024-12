Conversas com Renato Gaúcho não avançam, e Vasco segue na busca por um treinador

O Vasco não conseguiu chegar a um acordo com o técnico Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio recentemente, para a próxima temporada. Afinal, ambas as partes não chegaram a um acordo quanto às bases salariais, e o clube voltará ao mercado na busca por outros nomes. A informação é do portal “ge”.

Ao longo dos últimos dias, as duas partes conversaram: staff do comandante e a cúpula da diretoria cruz-maltina, encabeçada pelo presidente Pedrinho. No entanto, a pedida salarial estava acima do que o clube queria oferecer no momento.

De acordo com o portal “Espn”, o plano B trata-se do técnico António Oliveira, com passagens por Coritiba, Athletico, Cuiabá e Corinthians.

Após a reunião com Pedrinho, Felipe, Marcelo Sant’Anna, Carlos Amodeo, Renato e seu staff discutiram sobre a possibilidade de assumir a equipe carioca.





Em seguida, um novo encontro aconteceu na última terça-feira (17) para buscar um acordo financeiro para selar o negócio, algo que não aconteceu. O treinador pediu algo próximo ao que recebia no Grêmio e não abriu mão da pedida inicial, o que dificultou qualquer negócio.

Renato Gaúcho já teve duas passagens pelo Vasco. Entre 2005 e 2006, foi vice-campeão da Copa do Brasil e sexto colocado no Brasileirão, além de ser eleito o melhor técnico do campeonato. Por outro lado, em 2008, retornou para tentar evitar o rebaixamento, mas não teve êxito.

Já pelo Grêmio, em nove temporadas (somando todas as quatro passagens), ele só terminou abaixo da décima colocação uma vez. Exatamente na última edição, em 2024 (ano das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul), terminando em 14º.

