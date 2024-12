Atalanta atropela Cesena e avança às quartas da Copa Itália

A Atalanta está classificada para as quartas de final da Copa Itália. Mesmo com um time misto, comandado pelo técnico Gasperini, a equipe não tomou conhecimento do modesto Cesena e atropelou o adversário da segunda divisão do futebol italiano por 6 a 1. Zappacosta De Ketelaere, duas vezes, Samardzic, duas vezes, e Brescianini marcaram os gols da vitória no Gewiss Stadium, em Bergamo. Na reta final da partida, Joseph Ceesay anotou o gol de honra para os visitantes.

Dessa maneira, a Atalanta confirmou o favoritismo e conseguiu a classificação de maneira tranquila. Além disso, a equipe lidera o Campeonato Italiano e faz mais um grande início de temporada sob o comando de Gasperini. O treinador, inclusive, levou o time ao título da Liga Europa 2023/24, na primeira conquista europeia da história do clube.

Classificada, a Atalanta vai encarar o Bologna, fora de casa, pelas quartas de final da Copa Itália, para buscar mais um troféu nacional. O duelo, no entanto, só acontece no próximo dia 5 de fevereiro de 2025.

LEIA MAIS: Com gol e assistência de Vini Jr, Real Madrid vence Pachuca e é campeão Intercontinental

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.