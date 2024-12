Vini Jr é eleito melhor jogador da final e da Copa Intercontinental

Depois de ser eleito o melhor do mundo, na última terça-feira, Vinicius Júnior foi o melhor jogador da grande final da Copa Intercontinental. O brasileiro se destacou na vitória por 3 a 0 sobre o Pachuca, do México, e título da competição, no Estádio Lusail, no Qatar.

Kylian Mbappé abriu o placar no estádio Lusail, em Doha, no Qatar, ainda no primeiro tempo. Vinícius Júnior recebeu bom passe de Jude Bellingham, driblou o goleiro e concluiu a assistência para o companheiro francês marcar. Por fim, Vini Jr. marcou o terceiro gol do Real Madrid na grande final. O atacante cobrou o pênalti do lado direito do goleiro Carlos Moreno, que não conseguiu evitar o gol.

Com a vitória, o Real Madrid soma cinco títulos em 2024: Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha, Liga dos Campeões da Uefa, Supercopa da Uefa e Copa Intercontinental – repetindo o feito de 2017.

Os melhores jogadores da final do Intercontinental:

1º: Vinícius Júnior (Real Madrid)

2º: Valverde (Real Madrid)

3º: Elías Montiel (Pachuca)

