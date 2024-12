Ronaldo Fenômeno tem ajuda crucial da esposa em pré-candidatura para gerir a CBF

O ex-centroavante Ronaldo Fenômeno confirmou sua intenção em se tornar presidente da CBF. O antigo craque formalizou a sua pré-candidatura para eleição, que vai ocorrer entre março de 2025 e março de 2026. Neste sentido, o ex-jogador teve auxílio essencial de sua esposa, Celina Locks, nos bastidores da disputa. Assim, casal já põe em prática o planejamento.

No atual cenário, o principal foco deles é exatamente ter êxito na eleição para presidente da CBF. Por isso, eles já anteciparam e Celina contribuiu Ronaldo Fenômeno na organização de alguns eventos. No mais recente deles, aliás, a dupla realizou um leilão beneficente em forma de torneio de tênis, o “Galácticos Open”. A intenção era angariar fundos para a instituição de caridade, a “Fundação Fenômenos”.

Na ocasião, o ex-atacante e a esposa conseguiram reunir nomes emblemáticos do esporte como outros antigos atletas como Alexandre Pato e Kaká. Assim como o narrador Galvão Bueno. Outros personagens ilustres do entretenimento, mídia e sociedade também estiveram presentes. Com isso, tal movimento de Celina e Fenômeno foi essencial para o ex-jogador conseguir mais prestígio na disputa para se tornar o próximo presidente da CBF.

Relação de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks

O casal está junto há dez anos e se conheceu por meio de amigos em comum. O ex-jogador frisou que em uma das primeiras conversas com a sua esposa declarou que Celina se apaixonaria por ele em dois meses. Bem como depois ficariam juntos. A profecia foi alcançada e desde o ano passado a dupla oficializou a união em uma cerimônia privada, em Ibiza, na Espanha.

Celina Locks, de 34 anos, é natural de Curitiba e atua há mais de 15 anos como modelo. Neste segmento, ela já venceu o concurso Supermodel of the World em 2007. Atualmente, ela administra sua própria marca de beleza, a “Celina Locks Beauty”.

