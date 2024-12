Avião do dono do River Plate atinge casas e deixa mortos na Argentina

O avião do presidente do River Plate, Jorge Pablo Brito, saiu da pista, atingiu pelo menos três casas e causou a morte de duas pessoas, na tarde desta quarta-feira (18).

A aeronave particular, um modelo Bombardier Challenger 300, decolou pela manhã em direção a Punta del Este, no Uruguai, e retornou à Argentina às 13h19.

De acordo com o jornal Clarín, havia duas pessoas na aeronave: o piloto Martín Fernández Loza, de 44 anos, e o copiloto Agustín Orforte, de 35 anos, cujos corpos foram encontrados entre os destroços em chamas.

As causas do acidente ainda serão investigadas. No entanto, as primeiras informações indicam que o avião percorreu uma distância maior do que o esperado. As principais suspeitas são de que o piloto tenha tentado decolar novamente após a colisão.

Ao todo, mais de 50 profissionais participaram da operação no local, incluindo bombeiros, policiais, equipes de saúde e segurança.

