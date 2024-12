Fluminense e Palmeiras discutem possível troca entre Martinelli e Gabriel Menino

Com o fim da temporada, o mercado do futebol brasileiro começa a esquentar. Diante disso, Fluminense e Palmeiras discutem uma possível troca envolvendo dois atletas. Tratam-se dos volantes Martinelli e Gabriel Menino. Contudo, a negociação ainda está na fase inicial, segundo informações do portal “ge”.

Além de Menino, o Tricolor também tem interesse em outro jogador do elenco alviverde: Zé Rafael. Assim, existe a possibilidade de uma transferência simples ou uma negociação envolvendo troca de jogadores. Os clubes terão outras conversas para definir o modelo de negócio.

No momento, o Palmeiras não descarta negociar os dois atletas, que perderam espaço na última temporada com o técnico Abel Ferreira. Entretanto, o clube paulista está mais interessado em um modelo que não envolva uma troca direta.

Martinelli, por sua vez, tem contrato com o Tricolor de Laranjeiras até dezembro de 2026. Apesar de ter terminado a temporada como titular da equipe de Mano Menezes, foi alvo de críticas dos torcedores. Ao todo, ele fez 57 partidas e dois gols e pode continuar no elenco caso a troca não aconteça.

Do outro lado, Gabriel Menino, de 24 anos, esteve em campo em 48 jogos e estufou a rede em duas oportunidades nesta temporada. No entanto, perdeu atualmente é reserva, e o Fluminense poderia ser uma boa opção para que o jovem encontre novos ares na carreira.

