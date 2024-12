Fluminense envia proposta oficial por volante do Palmeiras

O Fluminense é um dos clubes mais ativos no mercado após o fim da temporada. Afinal, o clube carioca quer apagar os erros de 2024 e ser certeiro no planejamento. Com isso, o Tricolor fez uma proposta oficial por Zé Rafael, do Palmeiras. A informação é do portal “ge”.

A posição de volante é um dos pedidos do técnico Mano Menezes, que quer qualificar o setor e ter mais opções para a intensa temporada que terá pela frente. Assim, o clube busca um jogador versátil, que possa exercer diferentes funções no setor, seja na marcação ou mais à frente.

No momento, existem duas possibilidades de negócio entre os clubes. Seja ela uma transação direta ou troca entre os atletas. Além disso, o Tricolor também tem interesse em Gabriel Menino, que também faz parte do elenco do técnico Abel Ferreira.

O Fluminense, porém, não é o único interessado em Zé Rafael, que tem contrato até dezembro de 2026. Afinal, o Santos também já demonstrou que quer contar com o atleta em 2025.

Cria das categorias de base do Coritiba, o jogador teve passagens por Londrina, Bahia, antes de chegar ao Palmeiras e ser bicampeão da Libertadores e do Brasileirão. Apesar de ser um nome importante, a negociação pode acontecer, visto que perdeu espaço em virtude de lesões.

