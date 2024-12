Jovem de tradicional clube do Nordeste sai do coma após acidente

O jovem Diego Fernando, atleta da base do CSA, de Alagoas, saiu do coma após sofrer um grave acidente de motocicleta. De acordo com informação do clube, o jogador foi extubado e respira sem o auxílio de aparelhos. Ele segue internado no Hospital Regional do Norte (HRN), em Porto Calvo.

Ainda segundo o CSA, Diego consegue se comunicar com a equipe médica balançando a cabeça e afirma que está se sentindo bem. O clube, através do departamento médico, segue acompanhando o jovem e ofereceu apoio à família. Ele atuava como atacante no clube alagoano e esteve em campo na final do Campeonato Alagoano sub-15 contra o rival, CRB. A partida ocorreu no começo de dezembro, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.