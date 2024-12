Bap confirma construção do estádio do Flamengo e crítica gestão anterior

Em sua entrevista de posse, o novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, comentou sobre a construção do estádio do clube, lançado no último mês. Para o mandatário, a pauta foi afetada pela eleição. Além disso, Bap prometeu que o Rubro-Negro não irá fazer a obra às custas de queda de rendimento esportivo ou dívidas monstruosas.

“Essa discussão ficou um pouco contaminada pelo processo eleitoral. Não existe um estudo de viabilidade financeira desse estádio até agora. Ninguém constrói uma casa se você não tiver um estudo desses. O Flamengo não pode ser diferente. Isso não é um projeto importante para o Flamengo, esse é o projeto da vida do clube. Nós vamos fazer o nosso estádio, mas não vai ser a custo de performance esportiva, nem vai ser à custa de um endividamento brutal, como aconteceu com o Corinthians. Nós vamos construir o estádio no ritmo e a geração de caixa não prejudique a performance esportiva”, ressaltou.

O presidente também negou que o clube possa virar SAF em meio a obra. A ideia é que o Flamengo consiga um dinheiro adicional para executar a construção, de acordo com o caixa for abastecido.

“Nós não vamos endividar o clube ao ponto de algum momento dessa história a gente tenha que virar SAF. Nós vamos buscar o dinheiro dentro de casa, temos que aumentar o faturamento, aumentar a margem operacional. Por isso a ideia é trazer um dinheiro adicional importante. Se isso acontecer em quatro anos, façamos em quatro, se for em seis façamos em seis. Mas não vamos comprometer a performance do clube e não vamos tomar dinheiro de alguém para virar SAF”, reforçou.

Críticas à diretoria anterior

Bap também aproveitou a coletiva antes de sua posse para criticar a forma que o seu antecessor, Rodolfo Landim, fez o anúncio que Arrascaeta seria o novo camisa 10. Na ocasião, o antigo mandatário fez uma ligação de vídeo e disse que tinha um presente de Natal para o uruguaio. O presidente classificou a ação como amadora e recordou que já havia sugerido a troca anos atrás.

“Há dois anos eu trouxe essa ideia para o presidente, a camisa 10 tem que ser do Arrascaeta. Ele dizia: ‘Está cedo, o Diego vai ficar muito com a gente’. Eu dizia: quando a gente der para o Arrascaeta, devemos comprar 1 milhão de camisas e colocar o número 10 e o nome De Arrascaeta. Dois anos depois a gente deu a camisa 10 para o Arrascaeta e não tem tamanho G, não tem número 10, não tem nome do Arrascaeta, e as lojas não estavam sabendo. O Flamengo deixou de ganhar R$ 10, R$ 12 milhões sem fazer isso. Fazer dessa forma é uma prova do amadorismo, é queimar dinheiro”, destacou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.