Filha de Yuri Lima e Iza, Nala tem imagens do quarto reveladas

Posteriormente, Iza fez uma nova postagem, desta vez em formato de vídeo. Com Nala no colo, a cantora aparece no quarto da filha enquanto canta seu lançamento musical, “como posso amar assim?”.

Sem clube, Yuri Lima aproveita tempo ao lado de Nala

Sem clube desde que rescindiu com o Mirassol, em agosto, Yuri Lima tem feito registros ao lado de Nala. Ainda sem confirmar o retorno aos gramados, o jogador recebeu elogios de Iza sobre sua dedicação à filha.

“Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios. Todo mundo acaba se revezando. A Nala é uma criança muito amada. Esse apoio todo para retomar os compromissos profissionais”, relatou Iza.

