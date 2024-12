Wellington Rato recebe proposta e pode deixar o São Paulo

O Vitória abriu conversas com o São Paulo pela contratação do meia Wellington Rato. O jogador tem contrato com o Tricolor até o final de 2026, o que dificulta a negociação, mas há o interesse do atleta em defender o Leão.

O jogador, de 32 anos, foi uma indicação do Thiago Carpini, técnico do clube baiano, que trabalhou com Rato no São Paulo, no início do ano. Foi o treinador que afirmou que há a vontade do meia em ir para o Vitória e destacou características que lhe agradam no atleta.

“O atleta já manifestou o desejo de vir para o Vitória, isso é muito legal. Ele tem mercado, tem outras possibilidades, ainda tem mais dois anos de contrato com o São Paulo, não é tão simples assim. Talvez ele tenha visto no Vitória um novo desafio de vida, de carreira. Seria um dos pilares do nosso projeto, tem perfil de liderança técnica, de liderança de vivência, um cara vitorioso, com títulos. Faz uma função que me agrada muito. Não consigo dizer em que pé está a negociação, que envolve apenas Vitória e São Paulo, mas ele interessa sim”, ressaltou, em entrevista ao Globo Esporte da Bahia.

Pelo Tricolor, Wellington Rato atuou 41 vezes na última temporada, sendo 21 como titular. O meia marcou um gol e deu nove assistências. No próximo ano, o São Paulo, no cenário internacional, disputará a Libertadores, enquanto o Vitória participará da Copa Sul-Americana.

