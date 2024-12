Santos acerta renovações de Willian Bigode e Aderlan

O Santos teve dois novos contratos publicados no BID da CBF no início da noite da noite desta quarta-feira (18). O Peixe renovou os vínculos do atacante Willian Bigode e do lateral-direito Aderlan, que se encerravam no final de 2024, até dezembro de 2025.

No caso de Bigode, houve uma ativação de um gatilho que estava em seu contrato anterior. Havia cláusula que determinava que se o atacante participasse de mais de 60% dos jogos da temporada, teria seu vínculo renovado automaticamente. Outra também se referia ao acesso do Santos à Série A, que aconteceu.

Porém, apesar dos gatilhos acionados, a permanência do atacante ainda não está garantida na Vila Belmiro em 2025. Somente após uma avaliação junto à nova comissão técnica, que ainda não está definida, é que o Peixe tomará a decisão se Willian Bigode permanece no elenco ou se será emprestado.

Já Aderlan está entregue ao departamento médico e teve seu vínculo renovado justamente por conta da recuperação. O lateral atuou em 16 partidas da temporada e, no seu melhor momento, teve uma lesão no joelho esquerdo, na partida contra o Ituano, em julho.

Giuliano não deve ficar

Uma baixa no elenco do Peixe é o meia Giuliano. Mesmo tendo o mesmo gatilho que Willian Bigode no contrato, o jogador de 36 anos avisou a diretoria que não gostaria de permanecer na próxima temporada. O clube deve atender e confirmar o pedido do jogador nos próximos dias.

