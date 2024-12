Com a presença de Zico, Bap toma posse como presidente do Flamengo

O novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, foi empossado nesta quarta-feira (18) em evento realizado na Gávea. Além disso, 14 vice-presidentes da sua gestão também tomaram posse. Ele assumirá o clube no lugar de Rodolfo Landim.

Desse modo, o novo mandato de Bap começará em 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro de 2027. Ídolos do Flamengo, como Zico e Raul Plasmann, além de ex-presidentes do Rubro-Negro, marcaram presença. BAP agradeceu a presença de todos e também o apoio dos sócios.

LEIA MAIS: Com apoio de Bap, Ricardo Lomba vence eleição do Conselho Deliberativo do Flamengo

“Agradeço aos amigos que sempre estiveram comigo ao longo desses 12 anos de vida política no clube, ao nosso ídolo maior, o Zico. Obrigado também a quem decidiu olhar para frente e deixar nossas diferenças para trás. Concluímos que as diferenças eram pequenas, considerando o tanto que concordávamos sobre o futuro do Flamengo. Aos sócios que decidiram votar em nos pelo que somos, pelo nosso time, e à torcida, que, por onde passo, sempre tem palavras de apoio e entusiasmo. Essa paixão só cresceu com o tempo”, falou Bap durante sua posse.

Para chegar à eleição no Flamengo, Bap venceu o candidato da situação, Rodrigo Dunshee, com 1.731 votos contra 1.166 votos do concorrente. O presidente eleito já iniciou a transição do cargo com Rodolfo Landim, que deixará o Flamengo após seis anos à frente do clube. Ele assumiu em 2019.

Confira as vice-presidências do Flamengo:

Claudio Pracownick: VP de Finanças

Flavio Willeman: da Procuradoria Geral

Ricardo Campelo: Responsabilidade Social e Cidadania

Ricardo Hinrichsen: Marketing e Comunicação e de Consulados e Embaixadas

Sérgio Bessa: Planejamento

Fabio Palmer: Futebol Profissional e de Futebol de Base

Fabio Coelho: Tecnologia da Informação

Carlos Peixoto: Relações Externas

Fabio Domingos: Secretaria Geral

Pedro Iootty: e Gabinete da Presidência

Edson Menezes: Esportes Olímpicos e de Remo

Marcos Motta: de Administração

Rodrigo Tostes: Patrimônio

José Antonio da Rosa: Patrimônio Histórico

Bap, aliás, irá enxugar as vice-presidências e acumular funções nas pastas. O Estatuto exige 19 VPs obrigatórias, mas a futura gestão começará com 14. O novo presidente comentou sobre a sua diretoria e os VPs escolhidos. Além disso, viu seu aliado, Ricardo Lomba, ser escolhido presidente do Conselho Deliberativo e, na terça-feira (17), acompanhou a vitória de Emilio Habibe no Conselho de Administração. Vitórias importantes para o novo mandatário do Mengão.

“Todos vão contribuir com suas experiências de vida e profissional, sem necessariamente influir no dia a dia. Todos assinaram um documento”, afirmou Bap.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.