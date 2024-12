Vítor Pereira é o novo técnico do Wolverhampton, da Inglaterra

Vítor Pereira será o novo treinador do Wolverhampton, da Inglaterra. O comandante deve ser oficializado nesta quinta-feira (19/12), após assinar seu contrato com o clube inglês. Assim, o português será o substituto de Gary O’Neil, que foi demitido nos últimos dias após uma sequência negativa na Premier League.

O Al Shabab, da Arábia Saudita, oficializou nesta quarta-feira(18/12), a saída do treinador. Na nota, o clube saudita ainda afirma que o Wolverhampton pagou a multa rescisória para contratar o português.

Aliás, Vítor Pereira será o terceiro técnico português do Wolverhampton em sete temporadas. Antes, Nuno Espírito Santo (2017 a 2021) e Bruno Lage (2021 e 2022) também estiveram à frente do clube inglês.

Durante uma extensa carreira como treinador, Vítor Pereira conquistou dois títulos de expressão com o Porto, de Portugal e a Superliga Grega com o Olympiacos. Contudo, o comandante decidiu se aventurar no Brasil e acertou com o Corinthians em 2022. O português fez muito sucesso no Timão, ao ser vice-campeão da Copa do Brasil e fazer uma boa campanha no Brasileiro.

Contudo, Vítor Pereira deixou o Parque São Jorge pela porta dos fundos. Afinal, ele alegou problemas familiares para deixar o Timão. Dias depois, acabou anunciado como técnico do Flamengo. No Rubro-Negro, entretanto, o treinador não conseguiu repetir o bom trabalho, conseguindo perder quatro campeonatos no começo do ano: Carioca, Recopa-Sul-Americana, Supercopa do Brasil e o Mundial de Clubes. Ele acabou sendo demitido, dando lugar à Jorge Sampaoli no comando do time carioca.

