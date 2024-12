José Boto recebeu autonomia para decidir sobre futuro de Filipe Luís no Flamengo

A decisão de manter Filipe Luís à frente da comissão técnica do Flamengo em 2025 não partiu de Bap, presidente do clube no próximo triênio, mas de seu novo diretor técnico. Não que Luiz Eduardo Baptista seja contrário à permanência do ídolo, apesar de ter contactado outros treinadores, mas na metodologia de sua gestão o veredito pertence ao português José Boto.

“Não vou me meter nas escolhas do diretor técnico”, esclareceu Bap em sua primeira coletiva como presidente do Flamengo. Sendo assim, conclui-se, portanto, que a nova gestão dará autonomia a José Boto para decidir sobre o departamento.

“Conversamos com outros técnicos, esse era o processo. Conversamos com outros diretores técnicos. Tivemos várias conversas com várias pessoas. Alguns que jamais foram citados. Acho que conduzimos bem o processo até agora, o Flamengo vai estar em ótimas mãos”, disse Bap.

Filipe Luís no Flamengo

Alinhado ao discurso em cerimônia de empossamento, Luiz Eduardo Baptista deu autonomia a Boto para decidir sobre o futuro de Filipe Luís no clube. O novo diretor técnico, então, ponderou algumas características até decidir por mantê-lo no cargo.

A mentalidade europeia de Filipe, com sua vasta experiência no Velho Continente, e sua metodologia se alinharam com o que Boto considera importante para iniciar a reformulação do departamento. O português entende que ter um técnico habituado com ideologias familiares as dele e à organização pode ser um facilitador.

Ainda segundo o GE, a dupla mantém contato constante desde o início de todo processo. Isso porque apesar do novo diretor ainda não ter se apresentado ao clube, ele acompanhou toda reta final de temporada do Flamengo. Outro ponto interessante é que José Boto se destaca justamente pelo desenvolvimento de treinadores, com apostas em trabalhos mais longevos.

Nova metodologia

Desde o início de sua campanha, Bap mostrou-se defensor da profissionalização do Flamengo. Ele, inclusive, nomeou 14 vice-presidentes durante a cerimônia de empossamento na noite da última quarta-feira (18), na Gávea. Contudo, o presidente pretende derrubar a obrigatoriedade de nomeação de vp e encaminhará uma proposta ao Conselho Deliberativo.

A nomeação de José Boto como diretor técnico talvez seja uma das mudanças mais notáveis aos torcedores. Isso porque o português assumirá, de um modo totalmente diferente, a função que pertencia a Marcos Braz anteriormente. Bap pretende fortalecer diretores profissionais e reduzir o protagonismo dos vice-presidentes – como ocorria na gestão Landim.

“Uma visão diferente quando você tem um profissional cuidando do negócio. Ele [Boto] é muito experiente. Ele sabe como fazer e isso me encanta. Muitas vezes voc~e lida com uma pessoa que tem visão estratégica, mas não é tão boa do ponto de vista operacional. Eu gosto do Boto porque ele combina as duas coisas”, considerou Bap.

