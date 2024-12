Técnico do Pachuca analisa negociação por John Kennedy, do Fluminense

O Fluminense está próximo de concretizar o empréstimo do atacante John Kennedy para o Pachuca, do México. O jogador, de 22 anos, chegará ao novo clube por uma temporada, com opção de compra em torno de R$ 40 milhões. Diante disso, Guillermo Almada, técnico da equipe vice-campeã da Copa Intercontinental, analisou a negociação.

“Sim, é verdade que temos interesse em John Kennedy. O clube abriu negociações com o dono do passe do jogador, existe uma relação próxima e pode haver possibilidades de vir para o clube. É um grande jogador e tomara que possa nos acompanhar”, disse.

“Precisamos de alguns reforços após o Mundial de Clubes, pois alguns jogadores importantes foram vendidos neste semestre e ele pode nos ajudar muito nessa média de idade que temos que nivelar, pela quantidade de jovens que temos”, completou.

O Tricolor preferiu esperar o fim do Campeonato Brasileiro para definir em que divisão estaria para iniciar o planejamento e conversar com os mexicanos.

Além disso, outros clubes do exterior, da Espanha e da Rússia, também procuraram informações sobre o jogador, mas as conversas não avançaram. A última partida do futuro jogador da equipe mexicana aconteceu no dia 22 de novembro, no empate em 2 a 2 com o Fortaleza, no Maracanã.

Por fim, a última vez que balançou a rede foi no dia 29 de maio, na vitória por 3 a 2 sobre o Alianza Lima, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. De lá para cá, o atleta disputou 22 jogos em branco. Ele tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2026 e encerrou a temporada com 34 partidas e três gols marcados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.