Corinthians e Bahia conhecem adversários na Pré-Libertadores. Veja os confrontos!

A Libertadores de 2025 começou. Em sorteio realizado na sede da Conmebol, a entidade definiu os confrontos da Pré-Libertadores. Corinthians e Bahia são os representantes brasileiros nesta fase. Contudo, vale ressaltar que ambas as equipes já vão entrar na segunda fase preliminar do torneio continental.

Na primeira fase, não teremos equipes brasileiras. Afinal, neste momento da competição, apenas El Nacional, Nacional-PAR, Alianza Lima, Monagas e Defensor Sporting vão competir para avançar no torneio continental. Aliás, os três times vencedores avançam para a segunda fase e entram no Pote 2.

Já na fase 2 é aonde entra os brasileiros. Assim, no sorteio, ficou definido que o Bahia vai enfrentar um representante da Bolívia, muito provavelmente o The Strongest. O adversário ainda não está definido já que o Campeonato Boliviano ainda não terminou, mas terá uma definição no próximo final de semana.

Em contrapartida, o Corinthians já sabe quem enfrentará. Será o Universidad Central, da Venezuela. O rival do Timão será o primeiro campeão profissional da Venezuela, em 1957. Porém, desde então, jamais ganhou um título de destaque. Conquistou a vaga para a primeira Libertadores por ser o vice-campeão do Apertura 2024.

Confira os duelos da Pré-Libertadores

FASE 1

Representante da Bolívia x El Nacional (EQU) – (E1)

Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER) 9 – (E2)

Monagas (VEN) x Defensor Sporting (URU) – (E3)

FASE 2

Deportes Iquique (CHL) x Independiente Santa Fé (COL)

Representante da Bolívia x Bahia

Vencedor de Monagas x Defensor Sporting x Cerro Porteño (PAR)

Vencedor de representante da Bolívia x El Nacional x Barcelona-EQU

Universidad Central (VEN) x Corinthians

Representante da Colômbia x Melgar (PER)

Boston River (URU) x Ñublense (CHL)

Vencedor de Nacional-PAR x Alianza Lima x Boca Juniors

