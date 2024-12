Irmão de Paul Pogba é condenado por crime de extorsão contra jogador

O tribunal correcional de Paris condenou, nesta quinta-feira (19), seis homens a penas distintas de prisão por tentativas de extorsão contra Paul Pogba. O irmão do jogador francês e alvo do Corinthians, Mathias Pogba, figura entre os criminosos e recebeu uma sentença de três anos de cadeia por extorsão organizada – sendo dois com suspensão condicional.

Pogba, de 31 anos, denunciou a tentativa de extorsão de 13 milhões de euros (cerca de RR$ 80,1 milhões) ao Ministério Público de Paris em 2022. Os outros cinco réus também têm ligação direta com o jogador, como amigos de infância e conhecidos. Esses receberam condenações por extorsão, restrição, detenção ilegal e conspiração criminosa, e receberam penas de até oito anos de prisão.

A pena suspensa de um ano de Mathias Pogba será condicionada ao uso de uma tornozeleira eletrônica. Ele ainda terá que arcar com uma multa de 20.000 euros (R$ 128,2 mil) pela participação no crime.

Condenados

O “caso Pogba” determinava que os acusados deveriam comparecer à Justiça de Paris até o dia 3 de dezembro. O caso também envolvia o sequestro de Paulo, que pertencia ao Manchester United à época, mas essa se tornou a única acusação sem confirmação.

Roushdane K. teve sua sentença analisada como mentor de toda operação, e a promotoria solicitou oito anos de prisão em seu caso. Adama, amigo de infância de Pogba, recebeu uma sentença de cinco anos de cadeira – com uma de reclusão – e deixou a sala algemado.

A sentença de Mamadou M. determina cinco anos de prisão, com 12 meses de suspensão. Já a dupla Machikour K. e Boubacar C. foram condenados a quatro anos de cárcere – com dois de cessação para um dos réus e até três para o outro.

“Caso Pogba”

Paul estava em Montévrain, na região de Paris, quando caiu em uma armadilha na noite de 19 para 20 de março de 2022. Dois homens supostamente apontaram armas em sua direção e exigiram um pagamento de 13 milhões de euros ao francês.

O caso, porém, ganhou notoriedade mundial no final de agosto, justamente quando Mathias divulgou um vídeo nas redes sociais. No registro, o irmão do jogador ameaçou revelar coisas ”explosivas” sobre o atleta do United e chegou a acusá-lo de feitiçar Mbappé em uma espécie de “marabout”.

De acordo com a defesa de Paulo, as declarações de Mathias faziam parte do esquema de tentativa de extorsão do grupo e serviam de ameaças.

Mathias também publicou um vídeo nas redes sociais para alegar abandono por parte de Paul. O que indicava, no mínimo, uma relação conturbada entre os dois. O discurso mudou de tom em meio às investigações, quando ele alegou que queria se reconciliar com o jogador da seleção após ter se tornado vítima de manipulação por parte do grupo criminoso.

