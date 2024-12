Flamengo muda planos da pré-temporada com nova diretoria

Com a nova gestão, o Flamengo vai encurtar a pré-temporada de 2025. O presidente Bap definiu que o clube fará apenas uma partida nos Estados Unidos. Em coletiva antes da posse oficial, o novo mandatário confirmou volta ao Rio no dia 19 de janeiro logo após a partida diante do São Paulo no dia 19, em Fort Laurendale, na Flórida.

O acordo foi feito pela antiga gestão do clube, liderada por Rodolfo Landim. A antiga gestão estava em negociações para uma segunda partida, que ainda não estava fechada.

O Flamengo, aliás, planejava voltar direto para Manaus, onde faria um jogo do Carioca. A direção agora vai fazer refazer os planos para focar na competição estadual. O novo diretor José Boto já opinou sobre os amistosos fora do Brasil, assim como o técnico Filipe Luís.

Luiz Eduardo Baptista foi empossado como novo presidente do Flamengo, recebendo o bastão de Rodolfo Landim. Dessa forma, Bap anunciou o conselho diretor com 15 nomes que farão parte da administração do clube até dezembro de 2027.

