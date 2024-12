Brasileirão: Globo fatura valor astronômico com cotas comerciais

A Globo fechou a venda de 14 cotas de publicidade referente às transmissões dos jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O valor recebido pela comercialização dos espaços comerciais dos torneios nacionais foi de R$ 2,5 bilhões.

Na TV aberta, a Globo esgotou as cotas e fez um acerto com oito patrocinadores. Itaú, Fiat, Amazon, Ambev, Vivo, Betnacional, Natura e Perdigão pagaram, cada um, R$ 269,9 milhões pelo espaço. Enquanto isso, no SporTV, canal de TV fechado, Jeep, Bradesco, Ambev e Novibet patrocinarão as transmissões, com cada empresa pagando R$ 83 milhões.

Em relação a cota top de cinco segundos, existente nos dois canais, a Betano foi quem arrematou o espaço, pelo valor de R$ 100 milhões. Assim, a emissora arrecadou, ao todo, R$ 2,591 bilhões.

Além da exposição durante os horários dos jogos do Brasileirão e da Copa do Brasil, os anunciantes também terão conteúdos exibidos em programas líderes de audiência, como a novela das nove e o Jornal Nacional.

A partir de 2025, a Globo dividirá a exibição dos jogos do Brasileirão com a Record. Fechada com a Libra, a emissora carioca terá partidas como mandante dos clubes pertencentes a este grupo. Fazem parte da liga clubes como Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro e Palmeiras.

