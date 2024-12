SporTV promove a estreia de série documental sobre Dunga

O SporTV irá promover a estreia da série documental “Brasil vs Dunga – Futebol em Pé de Guerra”, às 19h, desta quinta-feira (19). A produção detalha episódios da carreira do ex-capitão da Seleção Brasileira na conquista do tetracampeonato mundial em 1994. Assim como há um aprofundamento em seu lado humano e destaque para os momentos de superação. O ex-volante ficou marcado como o símbolo da queda no Mundial de 1990 e quatro anos depois atingiu o auge.

O longa-metragem também estará disponível no Globoplay e conta com a direção de Fernando Acquarone. Assim, o profissional esclareceu os motivos para a seleção do protagonista da obra.

“A gente pensou que não há nenhum jogador mais simbólico dessa Copa que o próprio Dunga, o capitão daquela conquista. Isso porque a imprensa toda no Mundial anterior, em 1990, tinha estampado o fracasso como o nome dele, com a ‘era Dunga’. Então, você ter essa virada de jogo, de um Mundial para o outro, é uma jornada muito inspiradora de superação, digno de montanha russa”, explicou o diretor.

Destaque para a trajetória de superação de Dunga

O episódio inicial dos três produzidos expõe o começo da trajetória profissional de Carlos Caetano Bledorn Verri, o Dunga. Ele ganhou a alcunha pela sua condição física na infância: orelhas grandes, estatura baixa e acima do peso. Ou seja, esta foi a primeira missão que teve como atleta. Em seguida, enfrentou a desconfiança de um emblemático olheiro nas categorias de base do Internacional. O observador de talentos duvidava da capacidade do meio-campista de se tornar profissional.

Dunga não se abalou, com determinação criou uma rotina de preparação antes dos treinos no Beira-Rio, venceu na base e virou uma realidade no profissional. Mesmo com o início de carreira turbulento, o maior desafio de Dunga foi dar a volta por cima depois de ser caracterizado como o sinônimo de fracasso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1990. Ele sofreu intensas críticas e recebeu a responsabilidade pela queda do time Canarinho no Mundial da Itália, depois de derrota para a Argentina.

A equipe brasileira não correspondeu as expectativas, especialmente após a conquista da Copa América de 1989, ao vencer a mesma Argentina. Mesmo assim, Dunga não desistiu e demonstrou a sua resiliência na edição seguinte da Copa do Mundo. Tanto que o volante se tornou o capitão durante o torneio internacional, além de ter sido o atleta com mais desarmes e passes certos. Ainda por cima converteu o pênalti decisivo na decisão do campeonato diante da Itália, assegurou e levantou o troféu mais cobiçado entre as seleções.

O longa-metragem reuniu os relatos de alguns ex-companheiros de Dunga na Seleção Brasileira. São os casos de Bebeto, Ricardo Rocha, Zinho, Mauro Silva, Taffarel e Cafu. Bem como Roberto Baggio. Também participaram os treinadores Carlos Alberto Parreira, Jair Pereira e Sebastião Lazaroni. Assim como os jornalistas Paulo Vinicius Coelho, Galvão Bueno, Juca Kfouri, Alex Escobar e Sérgio Xavier Filho. Também houve depoimentos da mãe Maria Verri e da irmã Regiane Verri.

