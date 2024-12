Flamengo divulga jogadores inscritos para Copinha 2025

O técnico Cleber dos Santos já definiu a lista de jogadores do Flamengo inscritos para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025. O Rubro-Negro está no Grupo 23, na sede de Mogi das Cruzes, e irá enfrentar Cruzeiro-PB, Zumbi-AL e São Bernardo-SP.

O goleiro Caio Barone, que chegou a atuar nos profissionais com o técnico Tite, está na lista dos jogadores. Na pré-temporada de 2024 nos Estados Unidos, Barone substituiu Rossi na segunda etapa contra o Philadelphia Union.

Com apenas 17 anos e com convocações para a Seleção Sub-20, Pablo Lúcio não vai fazer parte do elenco da Copinha e ficará à disposição do elenco profissional. Ele está de sobreaviso para jogar o início do Carioca pelo profissional ou fazer parte da pré-temporada com o elenco principal.

INSCRITOS DO FLAMENGO

Goleiros: Alysson, Caio Barone, Lucas Furtado e Raphael;

Defensores: Darlan, Germano, Gusttavo, Felipe Vieira, Luiz Phellipe, Pedro Fachineti, Pedro Lemos, Wanderson e Wesley Juan;

Meio-campistas: Christian, Fred, Kaio Nobrega, Lucas Vieira, Lucas Aucélio, Menegatti e Pedro Leão;

Atacantes: Alan Santos, Bill, Camargo, Douglas Telles, Felipe Lima, Giovanni, Joshua, Lipão e Ryan Roberto.

