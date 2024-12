Chelsea goleia e fecha a fase de pontos corridos da Liga Conferência em 1º

Para surpresa de ninguém, o Chelsea goleou o Shamrock Rovers, da Irlanda, e encerrou a sua campanha na fase de pontos corridos da Liga Conferência com campanha 100% e classificado em primeiro lugar. O jogo desta quinta-feira, 19/12, foi na casa dos Blues, Stamford Bridge, e o Chelsea arrasou: 5 a 1, com total destaque para Marc Guiu, autor de três gols. Dewsbury-Hall e Cucurella completaram. Os irlandeses descontaram com Poom.

O Chelsea chega assim aos 18 pontos em seis rodadas e espera o seu adversário, que sairá da repescagem (9º ao 24º lugares). O Shamrock, com 11 pontos, terminou em 10º lugar e terá de disputar a repescagem para tentar um lugar nas oitavas.

Shamrock surpreende

Após martelar no ataque, o Chelsea saiu na frente com um gol inusitado, aos 22. Após lançamento, o volante Burns tentou atrasar para o goleiro Pohl, mas não viu onde o arqueiro estava posicionado. Assim, Marc Guiu, com o gol vazio, apareceu para cabecear e fazer 1 a 0 para o time da casa. Mas, pouco depois, aos 26, a surpresa. Após escanteio da direita, a bola sobrou para Poom, que chutou a gol. A bola bateu na zaga e enganou o goleiro Jorgensen. Euforia para os torcedores do Shamrock, que foram até o Stamford Bridge e pareciam não acreditar com o empate.

Goleada dos Blues

Porém, a festa durou pouco. Afinal, aos 33, foi a vez do zagueiro irlandês Cleary errar bisonhamente. Afinal, atrasou errado para o goleiro. Marc Guiu se antecipou, tirou o arqueiro e, quase sem ângulo, colocou na rede. Chelsea 2 a 1. Aos 40, Cucurella se aventurou como apoiador pelo meio e lançou Nkunku, que perdeu a oportunidade. Mas a sobra ficou com Dewsbury-Hall, que ampliou o placar. Nos acréscimos, Madueke, pela esquerda, cruzou na cabeça de Guiu, que mandou para a rede, celebrando seu terceiro gol no jogo e colocando 4 a 1 no placar. Nada de surpresas para um Chelsea que teve 80% de posse e 13 a 2 nas finalizações.

No segundo tempo, aos 12, Cucurella fez o quinto gol. Após otima troca de passes,o francês recebeu pela esquerda, ajeitou e chutou com força. A bola ainda nateu na trave dieita de Pohls antes de entrar. Com a imensa vantagem, o Chelsea apenas deixou o tempo correr atéofim do jogo.

