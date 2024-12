Bahia faz proposta milionária pelo volante Douglas, do Nantes

O Bahia formalizou uma proposta de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25,6 milhões) para comprar o volante Douglas Augusto, do Nantes. O Tricolor ofereceu ao meio-campista um contrato válido por quatro temporadas, até dezembro de 2028. A informação é do “ge”.

Douglas já teve passagem pelo Bahia em 2019. Ele foi cedido por empréstimo pelo Corinthians. Depois de 30 partidas, ele deixou o Brasil rumo ao futebol europeu. Antes de chegar ao Timão, o volante atuou pelo Fluminense e destacou, em 2015.

Já em solo europeu, em 2019, o POAK, da Grécia, pagou três milhões de euros (cerca de 13 milhões de reais na cotação da época) por 85% dos direitos do volante. O Bahia, aliás, teve direito a uma taxa de vitrine que rendeu cerca de R$ 1,3 milhão aos cofres do clube.

Douglas, afinal, defendeu o POAK por quatro temporadas, até trocar o clube grego pelo Nantes, da França, em 2023. Nesta temporada, ele, afinal, entrou em campo 13 vezes no Campeonato Francês, marcou dois gols e deu duas assistências.

Erick também na mira do Bahia

Outro jogador do Bahia para reforçar a força do meio de campo (motivo de críticas em 2024) é Erick, do Athletico. O Tricolor, aliás, ofereceu dois milhões de euros (cerca de R$ 12,7 milhões na cotação atual) para contar com o jogador por três anos. O volante de 27 anos tem contrato com o Furacão até o final de 2026 e foi o jogador que mais disputou jogos pelo clube na atual temporada. Forte no jogo aéreo, ele marcou seis gols.

