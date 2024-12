Após um mês, Santos e Carille tomam decisão e rescisão é divulgada no BID

Fábio Carille está perto de ser o novo treinador do Vasco. Pouco antes de acertar com o clube carioca, o técnico enfim fechou um acordo com o Santos para o pagamento da multa rescisória. Demitido no dia 18 de novembro, o ex-comandante alvinegro teve sua rescisão com o Peixe publicada um mês após deixar o clube.

O treinador tinha contrato com o Santos até o fim, mas uma cláusula previa a renovação do vínculo de forma automática em caso de acesso. Após o retorno à Série A, o clube optou por trocar o comando técnico da equipe e até agora não acertou com um novo treinador.

O acordo prevê que o Santos pague R$ 4 milhões ao treinador de forma parcelada. A expectativa do Alvinegro era que o negócio fosse fechado antes, mas os advogados discordaram do valor e arrastaram as conversas por mais tempo.

