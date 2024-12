Flamengo prepara nova oferta por coordenador da base do Palmeiras

O Flamengo estuda fazer uma nova proposta para contratar João Paulo Sampaio, coordenador de base do Palmeiras. O Rubro-Negro já havia feito uma oferta para o dirigente, que recusou e decidiu permanecer no Verdão. Contudo, o novo diretor de futebol da Gávea, José Boto é entusiasta da contratação e quer se reunir com o profissional e espera conversar com o profissional.





José Boto tem sua chegada no Brasil programada para o dia 28 de dezembro. Ele terá liberdade na montagem da equipe que tocará o departamento de futebol. Um destes segmentos é a categoria de base do Flamengo, onde o português deseja JP Sampaio no comando.

No Flamengo, JP Sampaio chegaria para assumir a coordenação geral das categorias de base, mas com influência também na estrutura profissional em parceria com José Boto. Contudo, a oferta acabou sendo recusada. O dirigente é visto pela diretoria do Palmeiras como um dos pilares do departamento de futebol.

Alvo do Flamengo, faz sucesso no Palmeiras

O dirigente está no Palmeiras desde 2015. Além disso, é considerado uma das principais engrenagens da reformulação da base alviverde. Ele é um dos responsáveis por revelar nomes como Endrick e Estêvão ao longo dos últimos anos. Perto de completar 10 anos no Palmeiras, João Paulo Sampaio já acumula mais de 200 títulos na base do clube, incluindo todas as categorias, do sub-11 ao sub-20.

João Paulo tem uma multa rescisória de R$ 2 milhões no Alviverde. Contudo, o valor não era um empecilho para o Flamengo. O Rubro-Negro, inclusive, já tinha deixado claro ao dirigente que estava disposto a pagar para tirá-lo do clube paulista. Agora, o clube da Gávea conta com o poder de convencimento de Boto para trazer o dirigente.

