Puma relembra homenagem a Izquierdo e exalta torcida do Vasco: ‘Muito apaixonada’

Com o fim da temporada, é tempo de fazer um balanço sobre o que aconteceu em 2024 e projetar um 2025 melhor e mais vitorioso. Assim, Puma Rodríguez, do Vasco, relembrou alguns momentos, como a homenagem a Juan Izquierdo, do Nacional-URU, que morreu em agosto.

O jogador, de 27 anos, teve um mal súbito no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, pela Libertadores, no Morumbis. Dessa forma, dias depois, não resistiu e teve morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca, segundo o Hospital Israelita Albert Einstein.

“Contra o Athletico Paranaense, que marquei um gol na Copa do Brasil, em homenagem ao meu grande amigo (Juan Izquierdo, do Nacional-URU, que faleceu em agosto, após uma parada cardiorrespiratória em um jogo contra o São Paulo). Acho que esse gol foi o melhor”, disse o jogador cruz-maltino à VascoTV.

O uruguaio, que será pai de seu segundo filho, agora de um menino, também fez um resumo da temporada e exaltou a torcida do Vasco, na qual classificou como “muito apaixonada”.

“Vai nascer aqui no Brasil. Vai ser carioca. É muito legal!, falou sobre o nascimento do futuro filho.

“Eu acho que foi um ano muito bom para nós. É lógico que teve altos e baixos, mas chegamos em uma semifinal de Copa do Brasil, que há muito tempo não alcançávamos. Fizemos grandes jogos. Pessoalmente também foi um ano muito bom”, analisou.

“É uma torcida muito apaixonada. Nesse sentido, todo jogo, em qualquer lugar do país, lotou o estádio… sempre tinha gente nos lugares nos recebendo. Acho isso muito importante para nós. Sentir isso em cada jogo nos motiva”, completou.

