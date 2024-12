Reforço do Cruzeiro revela idolatria por ‘conselheiro administrativo’ da Raposa

O Cruzeiro está muito próximo de anunciar mais reforços, incluindo o atacante Yannick Bolasie, de 35 anos, que teve uma boa temporada com a camisa do Criciúma em 2024. Ele garante, aliás, ser fã de Ronaldo Fenômeno.

Em entrevista ao jornalista Duda Garbi, o atacante explicou a admiração por Fenômeno e também citou outros atletas como ídolos mundiais.

“É como eu disse, a geração que eu assistia futebol era a do Ronaldinho e do Ronaldo. Esses jogadores enlouqueciam os torcedores. Eu assistia isso pela TV e, por isso, quis jogar futebol. Para fazer isso, para deixar os fãs felizes”, afirmou, no dia 24 de outubro deste ano.

Ronaldo é conselheiro administrativo do Cruzeiro e ocupa essa posição até 2025. O ex-jogador comprou a SAF da Raposa em 2022, fez pequenos investimentos, arrumou a casa e, dois anos depois, vendeu o clube para o empresário cruzeirense Pedro Lourenço.

O Cruzeiro tem agido de forma bastante agressiva no mercado da bola. A Raposa já anunciou o volante Christian, ex-Athletico, e Rodriguinho, ex-América-MG. A expectativa, aliás, é que Dudu, ex-Palmeiras, e Gabigol sejam anunciados em breve.

